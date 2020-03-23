В конце 2004 года, 26 декабря, в Индийском океане случилось грандиозное землетрясение. Тогда тектоническая плита длиной полторы тысячи километров, что лежала себе спокойно примерно 50 миллионов лет, сдвинулась аж на 15 метров

В конце 2004 года, 26 декабря, в Индийском океане случилось грандиозное землетрясение. Тогда тектоническая плита длиной полторы тысячи километров, что лежала себе спокойно примерно 50 миллионов лет, сдвинулась аж на 15 метров. В результате поднялась гигантская волна цунами. Волна высотой более 15 метров накрывала прибрежные курорты, забирая с собой в океан все: автомобили, постройки, деревья и, конечно, людей. Считается, что погибли тогда до 300 тысяч человек. Точная цифра неизвестна. Людей — местных и отдыхающих — просто одномоментно смывало в пучину. Те, кого переломало, считали, что им повезло.И вот даже тогда наши люди — отважные россияне — наверное, самые смелые, а точнее безбашенные отпускники во всем мире — наутро после цунами улетали в Таиланд, на курортный остров Пхукет, который пострадал от того цунами как никакое другое место на земле. Это, что наша культура или бескультурие?И то же — сейчас. В мире бушует пандемия коронавируса. Погибших — многие тысячи. Сотни зараженных россиян регулярно завозят заразу в Россию. Их здесь лечат. Они заражают других, подвергая смертельному риску. Нормально?! Почему мы так себя ведем? Ведь глава Роспотребнадзора Анна Попова еще в феврале обратилась ко всем россиянам с четкой просьбой: "Для того чтобы считать себя защищенными, нужно максимально сократить предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня — то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации".Это было сказано в феврале. Ту же просьбу поддержал и МИД. Зато сейчас МИД завален просьбами типа спасите, помогите: вывезите нас из Марокко, где мы отдыхали, из Перу, где мы отдыхаем и так далее. Более того, МИД завален и просьбами официально закрыть страны, куда наши люди еще только собираются сейчас на отдых, чтобы сдать билеты с меньшими потерями. А если не закроют, то они все равно поедут, несмотря ни на какой коронавирус, мол, за все уплачено.Послушайте, сейчас многие и многие миллионы людей в мире страдают от пандемии, многие просто разоряются. Для российского, например, малого бизнеса коронавирус — тоже не самая радужная перспектива. И что наши люди, непременно желающие отдохнуть за рубежом, поскольку билет уже куплен, считают, что такое морально позволительно по отношению к врачам и сестрам, которые будут их потом лечить, по отношению. к своим соседям и друзьям, которые тоже окажутся в зоне риска, по отношению к своим коллегам, которым придется работать вместо них, пока те на карантине дома и с бюллетенем? Это же тоже вопрос культуры или как?Сейчас важно всем признать реальность опасности и что мы все вместе должны действовать, не бравируя. Да и зачем оказываться где-то вдали от родины, ведь в любой стране в ситуации кризиса чужаки уж точно не в приоритете для спасения. Такова человеческая природа. А вопрос культуры — способность все это понять.Да вот хотя бы недавняя история с Черногорией. Правительство этой живописной страны отказалось вывозить из России своих граждан, а вместо этого там решили взять в заложники большую группу россиян. Мол, не отпустим их самолетом в Россию, пока РФ не вывезет сама черногорцев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова с трудом подбирала слова: "Это должно стать для всех уроком, как в сложный момент для всего мира, гуманитарный момент страна себя ведет безответственно. Не как государство, а как какое-то просто образование. И это должно стать примером того, как действовать нельзя".А ведь предупреждали, что от родины отрываться не надо. А впереди у нас еще весна. А там, как по Черномырдину: "Никогда такого не было, и вот опять". Выйдут наши подледные рыбаки где-нибудь под Питером, в Хабаровске или на Сахалине подергать мормышку под весенним солнышком. А ведь их будут предупреждать, мол, не выходите, унесет вас в море на льдине. А они — на тонкий лед в зипунах и в валенках с галошами, такие смелые и отважные. А потом, когда отломится их льдина, то сразу режим ЧС. Мол, беда, как такое могло случиться?! К ним и вертолеты, и телекамеры. И вся страна жалеет. Кто провалился, кто сутки не ел, зато домой на вертолете. "Герои". Вот она, сила нашей культуры. А по сути стыдоба! А с коронавирусом — так еще хуже. Заразными ведь домой возвращаются. Пора менять стиль.