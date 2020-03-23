В мире сегодня одна тема - коронавирус. России эту напасть благодаря упреждающим и своевременным действиям властей удается пока отсрочить.

Автор: Дмитрий КиселёвВ мире сегодня одна тема — коронавирус. России эту напасть благодаря упреждающим и своевременным действиям властей удается пока отсрочить. Глобальная пандемия у нас распространяется с задержкой по сравнению с Китаем и Европой. У нас пока ни одной смерти от коронавируса, а число заболевших измеряется не тысячами, а сотнями. По итогам 21 марта — 306 случаев. Причем за последние сутки заболели 53 человека. Все лечатся. Процесс небыстрый, но врачи людей спасают. Выздоровели 16 человек.В любом случае Россия получает выигрыш во времени, а значит, и возможность лучше изучить проблему, подготовиться и посмотреть, что из отечественного и зарубежного опыта становится более эффективным у нас. Еще одна важная деталь: по-прежнему коронавирус россияне домой привозят прежде всего из-за рубежа.Если в целом, то угрозу не стоит недооценивать. Профилактические меры должны приниматься уже во всех регионах страны независимо от того, есть ли там заболевшие. Главная — жесткие карантинные меры, дезинфекция и личная гигиена. Вот что поможет сдержать худший сценарий.Плюс опора на достоверную информацию, которую предоставляют российские власти. Вся статистика — на портале стопкоронавирус.рф.Автор: Алексей ПетровМир привыкает жить в новых условиях. Ежедневные данные о распространении инфекции, словно сводки с фронта. Европа стала эпицентром кризиса. Все хуже ситуация в США. В России масштабы бедствия тоже могли быть совсем иными, если бы не четкость и слаженность всех государственных служб."Благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном, уже в первую неделю развития эпидемии в мире нам удалось все-таки сдержать массовое, именно хочу подчеркнуть, массовое проникновение и распространение болезни в России. Сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем. В режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы. Я прошу и впредь быть предельно мобилизованными, действовать согласованно и слаженно и, главное, работать на опережение", — заявил президент Путин.Все данные о ситуации с коронавирусом немедленно поступают в координационный совет при правительстве — своего рода штаб борьбы с эпидемией. Сформирована и рабочая группа Госсовета. С ресурсами все в порядке. В распоряжении медиков — 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких, развернуты 55 тысяч инфекционных коек. Подготовлены 7,5 тысячи боксов для заболевших."Создан запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Медицинские организации готовы к различным сценариям. Мы также наладили производство диагностических тест-систем и организовали тестирование всех пребывающих в нашу страну людей из государств, где распространена эта инфекция, а также тех, с кем они контактировали", — сказал Михаил Мишустин, председатель правительства РФ.Таких тест-системы уже свыше 700 тысяч."Вся медицинская инфекционная инфраструктура сегодня создана и готова к оказанию соответствующей медицинской помощи. Во всех медицинских организациях есть двухнедельный запас лекарственных препаратов, неснижаемый запас средств индивидуальной защиты, для каждой организации доведены рекомендации алгоритма действия по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Готовы оказать медицинскую помощь сегодня 6 тысяч врачей-инфекционистов и почти 2 тысячи пульманологов, более 18 тысяч медсестер", — подчеркнула Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства.Перед кабмином — три ключевые задачи. Обеспечить финансовую стабильность, устойчивость экономики и, конечно, поддержать людей. Создан финансовый резерв — 300 миллиардов рублей. Плюс гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, оказавшихся в сложной ситуации.Среди тех, кому особенно тяжело, — малый и средний бизнес."Нельзя допустить, чтобы этот значимый сектор пострадал из-за резких перепадов конъюнктуры или форс-мажорной ситуации. Безусловно, всячески буду поддерживать намеченные вами меры по поддержке этого сектора экономики. Нужно максимально избавить предпринимателей от избыточных проверок, помочь разобраться с налоговой, долговой нагрузкой, аккуратно, с учетом текущей ситуации подходить к разного рода штрафным санкциям", — считает Владимир Путин.На три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов. Тем, кто арендует государственные или муниципальные помещения, можно будет повременить с оплатой. Вводится мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.Помогут субсидиями и льготными кредитами. Сложно всем независимо от масштаба бизнеса. И потому компании, которые взяли на себя обязательства по госконтрактам, штрафовать за задержки не будут.Поддержат гостиничный бизнес и авиакомпании. Налоговая отсрочка — до 1 мая. Рассчитывать на нее также могут киностудии, учреждения культуры, организаторы спортивных состязаний. Особое внимание — социальной сфере. И прежде всего тысячам врачей, которые сейчас оказались на передовой борьбы с вирусом."Если говорить о медицинских работниках, то это люди, которые с честью выполняют свой профессиональный долг и, как это было не раз в истории отечественного здравоохранения, рискуя своим здоровьем, помогают другим. Я прошу правительство, Минздрав совместно с регионами продумать меры дополнительной поддержки врачей и медперсонала увеличить фонд оплаты труда сотрудникам Роспотребнадзора, людям, которые работают по выявлению заболевания. Необходимо увеличить фонд оплаты труда в регионах. Это участковые терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи, медсестры, средний персонал, давайте не забудем и про младший медицинский персонал. Это люди тоже, которые непосредственно работают в зоне риска", — сказал президент.Деньги уже выделены — примерно 12 миллиардов рублей. Но войти в положение должно не только государство. Коммерческие банки уже получили рекомендацию не назначать пени и штрафы за просрочку кредита, если человек подхватил коронавирус. Кроме того, больничные теперь можно будет выписывать дистанционно, без очного осмотра. Те, кто находятся на карантине, смогут рассчитывать на выплаты."Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом, до закрытия листа трудоспособности. Это будет каждый пятый рабочий день, чтобы граждане, которые находятся под карантином, не теряли своего дохода", — заверила Голикова.Еженедельно по всей стране будет проводиться оперативный мониторинг рынка труда. Прежде всего в моногородах.Следить будут и за ситуацией в магазинах: достаточно ли продовольствия, детских товаров и не завышают ли цены. "Зеленый коридор" — на ввоз лекарств и медицинских изделий. Обнуляется ставка таможенной пошлины. Одновременно упрощается дистанционная торговля медикаментами, которые продаются без рецептов. Но контроль, наоборот, усилят, чтобы не допустить контрафакта.Новое медицинское приложение – "ДокДок" — запускает Сбербанк. Можно будет пообщаться с врачом по видеосвязи, причем за счет самого банка. Дистанционный мониторинг за ситуацией с вирусом — из специального информационного центра, куда поступают все данные. Не менее внимательно здесь следят и за фейками, которых в Интернете уже немало. Лекарство против такой псевдоинформационной истерии — точность и открытость."У граждан страны должна быть вся необходимая информация. С какой угрозой мы сталкиваемся, какие меры предпринимаются государством и что должен делать каждый человек, чтобы уберечь себя и своих близких. Принципиально важно исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов или тем более злонамеренных спекуляциях на эту тему. Но чтобы это исключить, можно этому противопоставить только одно — достоверную, своевременную, полную информацию", — уверен Владимир Путин.Россия, как и Евросоюз, вынуждена пойти на закрытие границ для иностранцев. Те, кто возвращаются из-за рубежа, должны особенно внимательно относиться к своему здоровью. А контроль ложится на правоохранительные органы."Обязали и попросили службы Министерства внутренних дел, чтобы они такую информацию поставляли в регионы: какой регион, из какой страны пребывают граждане. Это очень важная история, потому что она как раз и определяет группу риска, с кем надо дальше работать", — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.Без поддержки не оставят пожилых людей, инвалидов. Дети, несмотря на закрытие школ, не должны быть предоставлены сами себе.Коронавирус стал вызовом для всего мира. В России достаточно резервов, помощь будет любого свойства: и медицинская, и экономическая. Но в сложнейших условиях само общество должно оказать максимальную поддержку тем, кто находится в зоне риска.Успокаивать себя рано. Но нельзя и паниковать. Все решения должны быть точно выверены и просчитаны. И вводить дополнительные меры — подчеркивает президент — нужно только в том случае, если они действительно необходимы.