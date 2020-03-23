Крупнейшие лаборатории мира в круглосуточном режиме трудятся над созданием вакцины от коронавируса COVID-19. Никто не знает, когда закончится эпидемия и не вспыхнет ли снова через год или два. Значит, нужна прививка.

Крупнейшие лаборатории мира в круглосуточном режиме трудятся над созданием вакцины от коронавируса COVID-19. Никто не знает, когда закончится эпидемия и не вспыхнет ли снова через год или два. Значит, нужна прививка.Роспотребнадзор сообщил, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" уже разработал 6 прототипов вакцины. Пока идут испытания на лабораторных животных. Специалисты рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года. А в ВОЗ сообщили, что к настоящему времени в мире в стадии разработки находятся всего 20 вакцин.Российскую вакцину первыми испытают на себе хорьки и низшие приматы. В новосибирском центре "Вектор" начали тестировать одновременно шесть прототипов вакцины. Здесь же на днях показали миру первую фотографию вируса.Институт работает в круглосуточном режиме. Опытные образцы вакцин созданы за два месяца. Тестирование на животных позволяет понять, формирует ли новый препарат устойчивый иммунитет против COVID-19, определить эффективную дозу препарата, способ, которым он будет попадать в организм человека, чаще всего это инъекции.До стадии клинических испытаний дойдет та вакцина, которая покажет себя как самая безопасная. Затем начнутся испытания на добровольцах. И этот последний этап непредсказуем по длительности."То, что кто-то заявляет, что уже получил вакцину, — фейк. Так быстро вакцины не делаются. Вы можете торопить. Это скажется на качестве самой вакцины. Обычно это процесс занимает около года, но вы можете его сократить до 6 месяцев, можно до трех. Иначе это очень опасно", — отметил Павел Волчков, заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ.Современные безопасные вакцины делают так. Маленькую часть коронавируса запирают в своего рода контейнер. Этот контейнер — вирус-пустышка, например, везикулярного стоматита — служит транспортным средством. Его засылают в клетку человека. Иммунная система распознает новый вирус, в данном случае коронавирус, атакует его, формируя таким образом устойчивый иммунный ответ на последующее заражение.Федеральное медико-биологическое агентство обещает вакцину через 11 месяцев. Уже готовый вариант. А первые результаты испытаний на мышах — в июне. Чаще всего используют мышей, выращенных с помощью генной инженерии, особо восприимчивых к вирусу и его конкретному штамму. Свой вариант вакцины создают в МГУ, и в компании "БИОКАД" в Петербурге, испытывать будут в конце апреля.В Петербурге же расшифровали геном коронавируса. В его формуле — 28 тысяч знаков, если это кому-то о чем-то говорит. Гораздо важнее сказать, что расшифрован наш геном, то есть геном того вируса, который сейчас бродит по России.Способность вирусов постоянно изменяться делает их очень живучими. Они, как взломщики, у которых на каждый замок — своя отмычка. В этой гонке можно победить, лишь создав универсальную вакцину. Одну — от всех разновидностей гриппа, одну — от всех коронавирусов.- Почему до сих пор эта универсальная вакцина не разработана. Может быть, у нее есть какие-то влиятельные противники?- Противников нет, кроме эволюции. Вирус так прячет свои уязвимые места от иммунной системы, что до нее добраться очень сложно, — сказал Александр Гинцбург, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.Институт Гамалеи тестирует на добровольцах вакцину от коронавируса типа MER, вспышка которого произошла в 2015 году. Вот этот штамм по сравнению с нынешним COVID-19 значительно опаснее. У него летальность – 40%."Коронавирусы развиваются по теории Дарвина, то есть должны приспосабливаться к условиям жизни. Им более выгодно, конечно, чтобы их жертва дольше жила. Тогда у них будет дольше возможность распространяться. Поэтому основная теория предполагает, что все-таки опасные свойства вируса будут немного ослабевать", — рассказал Вадим Покровский, руководитель отдела Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Но человечество не будет ждать, пока вирус ослабнет. Разработкой вакцины по всему миру занимаются десятки лабораторий одновременно, что, конечно, вселяет надежду на то, что эту самую вакцину мы в обозримом будущем получим. Первый, кто ее создаст, вероятно, будет удостоен Нобелевской премии. Справедливо, ведь это — важнейшая гуманистическая миссия по спасению человечества от новой напасти, с одной стороны. А с другой, — для фармкомпаний. И это не только бизнес.Самый деловой мировой лидер Дональд Трамп предложил миллиард долларов — сумма фигурировала в немецкой прессе — германской компании, подошедшей вплотную к созданию вакцины, за то, чтобы она перенесла свои разработки в США. Еще Трамп выпытывал у топ-менеджера компании Дэниела Меничеллу сроки создания препарата. Попытку перекупить фармацевтов немецкие власти пресекли в зародыше. Меничеллу после скандала уволили. А ведь вакцину вполне могли увести из-под носа."Германия не продается. Когда речь идет о важной инфраструктуре, национальных и европейских интересах, мы будем действовать, если потребуется", — заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер."То, что другие страны пытаются купить эту компанию, показывает, что она впереди всех в исследования. Это очень важно для нас, что это европейская компания. Мы хотим сохранить это в Европе", — сказала Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии.А тем временем, в Швейцарии начались тесты прототипа вакцины на мышах.- Вы доказали, что это работает на мышах. Насколько вы уверены, что это сработает и на людях?- У нас большой опыт работы с этими вирусоподобными частицами. То, что вы обнаружите у мышей, будет и у людей. Исходя из этого, я очень и очень уверен, — отметил Мартин Бахман, профессор иммунологии Университета Берна.В КНР дан старт первым испытаниям на людях, а именно на жителях Уханя. Препарат был разработан специалистами Академии военных медицинских наук Народно-освободительной армии Китая в сотрудничестве с фармкомпаниями страны. Учитывался опыт по созданию вакцины против Эболы. Созданы три группы подопытных. В каждой — по 36 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Их поместят в двухнедельный карантин, а затем полгода будут наблюдать реакцию их организмов на сыворотку."Мы сделали все приготовления для безопасности, эффективности, качества и массового производства. Мы готовы начать клинические испытания в любое время", — заявил Чен Вей, эпидемиолог Академии военных медицинских наук КНР.Скорее всего, говорят специалисты, спустя несколько месяцев мы получим сразу несколько вакцин, созданных в разных частях мира. Но через несколько месяцев, никак не раньше.