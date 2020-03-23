Во многих странах с распространением коронавируса культурная жизнь замирает. Не работают театры и музеи, массово отменяются выставки и концерты. Россия не исключение. Но выход найден. Как решает задачу Петербург?

Во многих странах с распространением коронавируса культурная жизнь замирает. Не работают театры и музеи, массово отменяются выставки и концерты. Россия не исключение. Но выход найден. Как решает задачу Петербург?Никогда еще на площади Искусств искусство не было недоступно. На замке Русский музей, филармония, Михайловский театр, Театр музкомедии. Спектакли, выставки, концерты отменены.Театры без проблем принимают к возврату билеты на отмененные спектакли. У меня 4 билета на детскую постановку. Она должна была состояться в 19 марта, но к сожалению, пойти мы не сможем, так что будьте любезны.Опустело Царское село, Золотые ворота закрыты. Екатерининский дворец без единого посетителя — зрелище удивительное и завораживающее. Но за закрытыми дверями дворцы, театры, концертные залы и музеи продолжают работу. У царскосельских хранителей — карантин со стихами.В соцсетях — виртуальные экскурсии. В режиме онлайн открывается выставка к 125-летию Русского музея. Это портреты сотрудников сокровищницы русского искусства. Идет прямая трансляция на сайт и аккаунты музея в соцсетях."Мы убеждены, что нам, деятелям искусства, надо поддержать людей, которые остались дома, работают удаленно, которые так же, как и Русский музей, закрыты для посетителей", — отметила Анна Цветкова, заместитель гендиректора Русского музея.Кресла в зрительных залах накрыты чехлами, но во многих театрах продолжаются репетиции."Нашу премьеру мюзикла, которую мы намечали на конец мая, мы переносим на июль. Надеюсь, что в мае мы выпустим премьеру к юбилею Победы. Это "Жар-птица", — рассказал Юрий Шварцкопф, гендиректор Театра музыкальной комедии.Некоторые театры — Александринский, Мариинский, "Балтийский дом" — приняли решение все равно играть спектакли онлайн. Именно прямые трансляции дают ощущение сопричастности и живого общения, столь важное в эти дни. Вот новом формате открывается международный фестиваль арфы "Северная лира". Комментарии вдохновляют: "Чудо ! Какая радость ! Благодарим за трансляцию".Чем еще хороши интернет-трансляции, тем, что нет географических ограничений. Великолепный Денис Мацуев играет в Москве — смотрит весь мир. Этим концертом Московская филармония открывает проект "Домашний сезон" — акт солидарности, любви к музыке и публике. Все музыканты выступают без гонорара. Сохраняя привычный ритуал, в семь вечера артисты выходят на сцену, а слушатели дома погружаются в атмосферу концертного зала.Свою тихую и важную работу продолжают библиотекари. Придумали читать детям книги по телефону. С 10 утра и до шести вечера, сменяясь каждые три часа, трубку снимают Серафима, Вероника и Марина. За день успевают принять сто звонков."Последний звонок поступил, когда я бежала от метро. Прямо на эскалаторе мне позвонил ребенок, и я ему читала сказку. Закончила читать, подходя к библиотеке. Так что спрос огромный", — сказала одна из библиотекарей.И маленькая районная библиотека, и знаменитая на весь мир Третьяковская галерея, и Театр Наций, и музей Пушкина, и театр Вахтангова, и, конечно, Эрмитаж не бросают своих зрителей, читателей, посетителей.Это очень необычно. Пустой эрмитаж. Сегодня, не вмешайся вирус, здесь было бы множество посетителей: каждый третий четверг месяца в Эрмитаже — свободный вход. Но теперь — пустота и гулкая тишина. И кажется, даже скульптуры в недоумении.Но жизнь в музее не замерла, работают реставраторы, научные сотрудники готовят новые экспозиции, открываются выставки — и все это можно наблюдать в прямом эфире. Сотни тысяч просмотров. Онлайн-трансляции — даже из фондохранилищ, куда обычно не так-то просто попасть.Изоляция — считают в Эрмитаже — должна быть интеллигентной. Это время новых возможностей. Карантин можно и нужно использовать для интеллектуальной работы."Во время карантина можно будет увидеть в Эрмитаже больше, чем просто придя в него и постояв в очереди. Теперь без очереди", — отметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.Впереди весенние каникулы. Петербургские власти просят родителей не привозить детей в город, лучше сейчас знакомиться с ним через Интернет. Нам всем сейчас нужен пример интеллигентного понимания дисциплины и умного оптимизма.