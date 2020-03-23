Бывший футболист сборной Бразилии, экс-полузащитник испанской Барселоны, итальянского Милана и французского Пари Сен-Жермен Роналдиньо в субботу, 21 марта, отпраздновал свой 40-й день рождения.

Бывший футболист сборной Бразилии, экс-полузащитник испанской "Барселоны", итальянского "Милана" и французского "Пари Сен-Жермен" Роналдиньо в субботу, 21 марта, отпраздновал свой 40-й день рождения.Свое 40-летие обладатель "Золотого мяча" (2005) встретил в парагвайской тюрьме, где он находится вместе с братом за попытку въехать в страну по поддельному паспорту.Как сообщает Diario Ole, на праздничный ужин спортсмену подали барбекю. Вероятнее всего то самое барбекю, которое он выиграл матче тюремного футбольного турнира. В решающей встрече бразилец забил пять голов, раздал шесть голевых передач, а его команда одержала победу со счетом 11:2.Así festejó Ronaldinho su cumpleaños en la cárcel