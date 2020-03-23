89-летняя вдова знаменитого актера Николая Крючкова почувствовала себя плохо дома. Лидия Николаевна начала внезапно задыхаться, но успела вызвать себе медиков. Оперативно прибывшие на ..

89-летняя вдова знаменитого актера Николая Крючкова почувствовала себя плохо дома. Лидия Николаевна начала внезапно задыхаться, но успела вызвать себе медиков.Оперативно прибывшие на место врачи оказали пенсионерке экстренную помощь и диагностировали у нее проблемы с сердцем. От госпитализации вдова артиста отказалась, передает телеграм-канал 112.