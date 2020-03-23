Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдала в понедельник тест на коронавирус. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт. Ранее СМИ сообщили о том, что ..

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сдала в понедельник тест на коронавирус. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.Ранее СМИ сообщили о том, что Меркель ушла на карантин после контакта с врачом, у которого выявили китайскую инфекцию. Немецкий политик решает вопросы удаленно, уточняет Lenta.ru.