Канцлера ФРГ Ангелу Меркель сфотографировали в супермаркете с полной корзиной вина. Политик пришла в магазин в том же синем костюме, в котором немцы привыкли видеть ее на телеэкранах, и купила четыре бутылки вина, упаковку туалетной бумаги и гель для душа.

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель сфотографировали в супермаркете с полной корзиной вина. Политик пришла в магазин в том же синем костюме, в котором немцы привыкли видеть ее на телеэкранах, и купила четыре бутылки вина, упаковку туалетной бумаги и гель для душа.В соцсетях обозвали снимки фейковыми, потому что с чего бы канцлеру перемещаться по Берлину в автобусе и без охраны, зачем столько вина, если пить спиртное при ее состоянии здоровья определенно противопоказано, отчего она без маски в публичном месте, сообщает RTL.В эти дни жизнь в Берлине остановилась, и немцы в основном сидят по домам. Закрыты музеи, кинотеатры, рестораны, даже детские площадки оцеплены ограничительными лентами.С помощью подобных мер власти ФРГ стараются остановить распространение вируса.В разных землях действуют различные меры по противодействию инфекции. В Баварии запрещено выходить из дома без необходимости: можно ходить в магазины, к врачу, на одиночные пробежки, гулять с собакой. Полиция через громкоговорители напоминает о комендантском часе и о штрафе за неповиновение.На общефедеральном уровне пока действует лишь норма о закрытии общественных заведений. 22 марта будет приниматься решение по общефедеральному карантину, передает ТАСС.