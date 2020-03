Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил в Twitter, что лично встретит в воскресенье на авиабазе Пратика ди Маре под Римом военно-транспортные самолеты из России.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил в Twitter, что лично встретит в воскресенье на авиабазе "Практик де Маре" под Римом военно-транспортные самолеты из России. Девять Ил-76 ВКС РФ по распоряжению президента Владимира Путина доставят в Италию специалистов и оборудование для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Сопровождать министра будут представители министерства обороны и департамента гражданской защиты Италии.Nel pomeriggio sarò a Pratica di Mare per seguire da vicino, in stretto coordinamento con @MinisteroDifesa, @DPCgov e il commissario Arcuri, gli arrivi dei 9 voli provenienti dalla Russia che porteranno in Italia nuovi carichi di strumentazioni sanitarie.— Luigi Di Maio (@luigidimaio) March 22, 2020В составе группы российских специалистов около 100 вирусологов, эпидемиологов и врачей с большим практическим опытом в противостоянии опасным инфекционным заболеваниям. Самолеты также привезут из России мобильные установки обеззараживания, средства защиты и тест-системы.Владимир Путин принял решение об оказании помощи Италии после телефонного разговора 21 марта президент РФ с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.