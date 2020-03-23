Министерство культуры России призвало кинотеатры остановить показ фильмов для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-2019 в стране. При этом в ведомстве не указали сроков действия ограничений, ..

Министерство культуры России призвало кинотеатры остановить показ фильмов для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-2019 в стране. При этом в ведомстве не указали сроков действия ограничений, сообщаетЗа последние сутки в России было выявлено более 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших проживают в Москве. Общее число зараженных в мире превысило 340 тысяч человек. Более 14 тысяч людей скончались.