Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. Чиновник попросил об уходе по собственному желанию, готовится в ..

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отставке руководителя Роскомнадзора Александра Жарова. Чиновник попросил об уходе по собственному желанию, готовится в документе, опубликованном на сайте кабинета министров.Александр Жаров занимал должность главы Роскомнадзора с мая 2012 года. До этого в течение четырех лет был замминистра связи и массовых коммуникаций.