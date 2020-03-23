Судебные приставы отыскали в Москве мужчину, которой задолжал свыше 6,2 миллиона рублей на содержание двоих детей. Он уклонялся от исполнения решения суда, сообщает . Стражи порядка ..

Судебные приставы отыскали в Москве мужчину, которой задолжал свыше 6,2 миллиона рублей на содержание двоих детей. Он уклонялся от исполнения решения суда, сообщает "".Стражи порядка выяснили, что неплательщик владеет двумя дорогими автомобилями марок BMW и Mercedes. Обе машины были арестованы. Позже они будут проданы, а вырученные средства уйдут на погашение долга.