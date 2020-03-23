Судебные приставы отыскали в Москве мужчину, которой задолжал свыше 6,2 миллиона рублей на содержание двоих детей. Он уклонялся от исполнения решения суда, сообщает .
Стражи порядка ..
Судебные приставы отыскали в Москве мужчину, которой задолжал свыше 6,2 миллиона рублей на содержание двоих детей. Он уклонялся от исполнения решения суда, сообщает "".
Стражи порядка выяснили, что неплательщик владеет двумя дорогими автомобилями марок BMW и Mercedes. Обе машины были арестованы. Позже они будут проданы, а вырученные средства уйдут на погашение долга.