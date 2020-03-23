С сегодняшнего дня и по 10 апреля включительно ООО «Биотехнологии» прекращает личный прием граждан, а также представителей юридических лиц.
Это сделано в связи с объявлением на территории Владимирской области мер повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщили в компании.
Свои обращения жителей просят направлять по электронной почте:
- для физических лиц – [email protected]
;
- для юридических лиц – [email protected]
;
и по телефонам:
для физических лиц +7-991-319-10-06;
для юридических лиц +7-991-319-10-05;
Также получить информацию по вопросам предоставления услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, их оплаты, заключения договоров возможно по телефону +7-991-319-10-04
Напомним, что еще на прошлой неделе на дистанционную работус клиентами перешла энергетическая компания «ЭнергосбыТ плюс».