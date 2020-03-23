Ущерб превысил 186 тысяч рублей

На владимирском вокзале произошла крупная кража. В ходе реконструции привокзальной площади кто-то похитил 52 тонны асфальтобетонной смеси. ОАО «РЖД» нанесен ущерб на сумму больше 186 тысяч рублей.Разобраться в ситуации предстоит сотрудникам владимирской транспортной прокуратуры. Материалы проверки направили в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.В адрес заказчика работ – руководства Горьковской дирекции по капитальному строительству филиала ОАО «РЖД» прокурором внесено представление.