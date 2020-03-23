Молодая россиянка, находившаяся на карантине после возвращения из Италии, трагически погибла. ЧП случилось в ночь на 22 марта в частном коттедже в деревне Аро Ленинградской области, передает ..

Молодая россиянка, находившаяся на карантине после возвращения из Италии, трагически погибла. ЧП случилось в ночь на 22 марта в частном коттедже в деревне Аро Ленинградской области, передает "".По предварительным данным, хозяйка дома услышала крики дочери и пришла на помощь. В комнате она увидела девушку, которая задыхалась из-за утечки газа. 18-летняя россиянка скончалась до прибытия медиков, сообщает .