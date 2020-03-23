Падение рубля в ближайшем будущем продолжится, предрекают в экспертном сообществе. Ослабление российской валюты и ситуация на рынке нефти из-за коронавируса приведет к обвалу отечественной экономики, считает аналитик Иван Копейкин.

Падение рубля в ближайшем будущем продолжится, предрекают в экспертном сообществе. Ослабление российской валюты и ситуация на рынке нефти из-за коронавируса приведет к обвалу отечественной экономики, считает аналитик Иван Копейкин.К колебаниям валютных курсов во многих странах может привести не только пандемия коронавируса и падение нефтяных котировок, но и дефолты целых отраслей экономики, считает глава аналитического контента "БКС Брокер" Иван Копейкин.По его мнению, если ситуация с COVID-19 затянется, то у бизнеса будут серьезные проблемы. Тогда стоит ждать корпоративных дефолтов, полагает Копейкин."И если ограниченная деятельность компаний будет долгой, то дефолты эти будут не в одном конкретном секторе, а, вероятно, по всему отраслевому спектру", – цитирует экономиста портал "Царьград".Копейкин выразил надежду, что центральные банки помогут стабилизировать ситацию. Так, российский ЦБ в ближайшее время должен предпринять шаги для снижения волатильности рубля, а выправить цены на нефть могло бы возобновление переговоров в рамках ОПЕК+, отметил аналитик.Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус COVID-19 пандемией. На 23 марта число заболевших приближается к 350 тысячам.В России количество зараженных коронавирусом достигло 438. Премьер-министр Миъаил Мишустин объявил о мерах поддержки граждан и предприятий. На борьбу с COVID-19 и его последствиями из бюджета выделяется 300 миллиардов рублей, ряд компаний получают налоговые льготы.Центробанк рекомендовал кредитным организациям не взимать штрафы и пени за просроченные платежи с граждан, заразившихся . Также ЦБ призвал не взыскивать заложенную по займам недвижимость.