Команда чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, которая готовила российского бойца к поединку с американцем Тони Фергюсоном, в полном составе вернулась из США в Россию. Об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

Команда чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, которая готовила российского бойца к поединку с американцем Тони Фергюсоном, в полном составе вернулась из США в Россию. Об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.Напомним, что из-за пандемии коронавируса зал в Сан-Хосе, где тренировался Хабиб, был закрыт по распоряжению местных властей. "В США никого, все в России", – цитирует Магомедова ТАСС.Нурмагомедов и Фергюсон должны были провести поединок за чемпионский пояс 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за коронавируса проведение данного мероприятия было запрещено местными властями.В настоящий момент глава UFC Дэйна Уайт занят поисками нового места для боя. Он не исключил, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном может быть перенесен.