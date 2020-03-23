Неудачный поворот налево закончился столкновением – после удара одна из легковушек вспыхнула, но водитель быстро сориентировался в ситуации и погасил пламя при помощи автомобильного огнетушителя. Момент аварии попал в объектив регистратора очевидца.

В Сети появились кадры аварии, произошедшей вечером в минувший понедельник, 16 марта, на проспекте Ленина в Томске.Судя по записи, таксист попытался повернуть налево, однако в момент совершения пересечения встречной полосы в него врезалась легковушка, ехавшая по прямой.После удара из-под капота такси вырвалось пламя. Водитель быстро сориентировался в ситуации и пустил в ход огнетушитель, сумев погасить огонь.Как утверждают очевидцы, никто из участников ДТП не получил серьезных травм.