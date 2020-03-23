Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон призналась, что собирается со следующего сезона перейти в биатлон. По итогам нынешнего Кубка мира шведская спортсменка заняла 29-е место в общем зачете турнира.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон призналась, что собирается со следующего сезона перейти в биатлон. По итогам нынешнего Кубка мира шведская спортсменка заняла 29-е место в общем зачете турнира.В интервью изданию Expressen она заявила, что сначала хотела выступать в лыжных соревнованиях до Олимпиады-2022, а уже после перейти в биатлон. Однако травма, полученная в декабре 2019 года, заставила ее изменить решение. "За это время я почувствовала, что больше не хочу ждать", – отметила лыжница.Напомним, что Нильссон выиграла золотую медаль Олимпийских игр в 2018 году. Она финишировала первой в спринте. Кроме того, шведская лыжница является двукратной чемпионкой мира и неоднократным призером Олимпиад.