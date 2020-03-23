Иранский журналист и общественный активист Хамед Джалали Кашане, отрицавший существование COVID-19, умер в больнице. Как сообщает , причиной смерти мужчины стал коронавирус. Джалали Кашане ..

Иранский журналист и общественный активист Хамед Джалали Кашане, отрицавший существование COVID-19, умер в больнице. Как сообщает "", причиной смерти мужчины стал коронавирус.Джалали Кашане считал, что правительство намеренно запугивает граждан пандемией, чтобы повлиять на выборы. Вместе с другими активистами он отказывался носить маски. Журналист даже облизывал святыни, чтобы доказать, что коронавируса не существует, передает "".