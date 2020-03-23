Власти Палестины запретили всем жителям покидать свои дома и перемещаться между городами внутри автономии из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение издал премьер-министр Мухаммед Штайе.

Власти Палестины запретили всем жителям покидать свои дома и перемещаться между городами внутри автономии из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение издал премьер-министр Мухаммед Штайе.Этим документом палестинцам предписано оставаться на домашнем карантине и не выходить из своих домов с 22 часов (23 часа по Москве) воскресенья, 22 марта. Кроме того, им запрещено покидать города или лагеря, где они проживают, "за исключением неотложных случаев".Для всех прибывающих на палестинские территории введен обязательный 14-дневный карантин.С 22 марта в Палестине закрывается большинство управлений министерств — работать будут только министерства здравоохранения, экономики, а также социального развития и гражданских вопросов, пишет ТАСС.На этот момент в Палестинской автономии зарегистрировано около 50 случаев заражения коронавирусом. О первых случаях инфицирования стало известно 5 марта. Сразу после этого президент Палестины Махмуд Аббас ввел режим чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях на 30 дней. 7 марта для туристов и паломников закрыли Вифлеем.Последние данные о распространении коронавируса в мире публикует ресурс Worldometers.info.