Распространение коронавируса дает возможность подумать не только о гневе Божием, но и о милости Божией, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он рассказал после литургии в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине.

Распространение коронавируса дает возможность подумать не только о гневе Божием, но и о милости Божией, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он рассказал после литургии в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкине.По мнению предстоятеля РПЦ, верующие должны рассмотреть ситуацию с распространением коронавирусной инфекции через призму духовных знаний и "подумать, что все это означает и почему Господь попускает эту язву". Эпидемия коронавируса, уверен патриарх, должна помочь людям осознать большой кризис нашей самоуверенной технологической цивилизации и ее хрупкость, передает РИА Новости.Кирилл также призвал всех проходить эти испытания с надеждой на Господа и не забывать о своих ближних, помогая им в меру сил и возможностей. Особенно нуждаются в этой помощи пожилые и одинокие люди, напомнил он. Он также призвал верующих не забывать о соблюдении правил гигиены и рекомендаций медиков, оставаясь при этом людьми, способными любить и помогать другим, передает ТАСС.Патриарх Кирилл также утвердил молитвенные прошения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. По сообщению официального сайта Русской Православной Церкви, эти прошения по благословению патриарха будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах РПЦ.Молитву об избавлении мира от пандемии коронавируса COVID-19 уже читают каждый день в православном храме Успения Пресвятой Богородицы в Пекине. Службы в храме не прекращались, рассказал его настоятель иеромонах Иннокентий (Колесников). Однако храм находится на территории посольства России в КНР, и проход к нему осуществляется по посольской территории. Там, как и повсюду в Пекине, введен карантин, и люди, живущие вне территории посольства, не могут туда приходить."Мы служим так же, как обычно, молимся вместе с теми прихожанами, которые не могут сейчас прийти сюда. Они молятся дома, мы молимся в храме, и наша молитва все равно остается единой", — рассказал настоятель.За людей, умирающих от коронавируса вдали от родных и близких, молится в эти дни Папа Римский Франциск. Многие люди из-за мер по карантину в Италии сейчас не могут навестить умирающих родственников. По словам понтифика, он очень сочувствует умирающим и их семьям, передает "Интерфакс".Ранее сегодня Россия отправила в Италию первый самолет со специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Как сообщили в Министерстве обороны России, военно-транспортный самолет Ил-76 вылетел с военного аэродрома Чкаловский на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре в 30 километрах юго-западнее Рима.