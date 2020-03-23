По данным посольства РФ в Италии первый самолет с российскими военными вирусологами, медиками и оборудованием приземлился на военной базе в Пратика-ди-Маре в 30 километрах от Рима. Там его лично встретил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

По данным посольства РФ в Италии первый самолет с российскими военными вирусологами, медиками и оборудованием приземлился на военной базе в Пратика-ди-Маре в 30 километрах от Рима. Там его лично встретил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.Приветствуя российскую помощь, глава внешнеполитического ведомства отметил: "Италия не одинока, и развитие определенных отношений приносит свои плоды".После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения российские военные медики и специалисты-вирусологи приступят к выполнению задач по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство обороны РФ.Всего в Италию должны прибыть девять бортов. Как сообщалось, в минувшую субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь, изложив ее конкретные параметры, напоминает ТАСС.Комментируя сообщение о прибытии помощи, итальянцы пишут:"Спасибо России и всем странам, которые в настоящее время помогают моей разбитой Италии! Приятно видеть, когда существует такой гуманитарный дух сотрудничества и помощи! Спасибо""Друзья всегда видны в трудные времена""Спасибо, наша семья, видимо, не Европа...""Но от США никакой конкретной помощи?"Ранее первая помощь Италии — бригады работавших в Ухане специалистов и медицинское оборудование — прибыла из Китая. Из Египта, Индии и Германии в республику были доставлены медицинские маски.