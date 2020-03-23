Почта России временно не будет принимать отправления, адресованные в государства, которые временно прекратили обработку международной почты. Доставить туда отправления на текущий момент ..

Почта России временно не будет принимать отправления, адресованные в государства, которые временно прекратили обработку международной почты. Доставить туда отправления на текущий момент не представляется возможным.Ограничения коснулись Монголии, Кувейта, Ливии, Перу, Молдавии, Шри-Ланки, Туниса, Каймановых Островов, Французской Полинезии, Ливана, Филиппин, Мальдив, Острова Пасхи (Чили), Мьянмы, Эквадора. Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту, в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса (COVID-19). Почта России возобновит прием отправлений в адрес данных стран, после снятия там ограничений.Стоит отметить, что в настоящий момент в мире нет ни одного подтвержденного случая заражения через пересылаемые предметы. ВОЗ также исключает возможность передачи вируса через почтовые отправления.