Мужчина сообщил, что, вернувшись домой, он обнаружил, что из квартиры пропали ювелирные украшения и личные вещи...

Сотрудники ОУР УВД по СЗАО совместно с оперативниками Отдела МВД России по району Южное Тушино задержали подозреваемых в совершении квартирных краж.В отдел полиции с заявлением о краже обратился 41-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что, вернувшись домой, он обнаружил пропажу трех нумизматических монет царской эпохи, ювелирных украшений и личных вещей. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей. Также в дежурную часть обратилась 24-летняя женщина и сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения и личные вещи. Материальный ущерб составил 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались ранее судимые приезжие из ближнего зарубежья в возрасте 41 года и 44 лет.Установлено, что подозреваемые вскрывали замки входных дверей путем подбора ключей. Похищенным они распорядились по своему усмотрению.По данным фактам следствием Отдела МВД России по району Южное Тушино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56