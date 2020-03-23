В театральную постановку превратила свою поездку в такси подвыпившая жительница Тюмени, таким образом решившая сэкономить 130 рублей за проезд. Вела себя она вызывающе, а под занавес решила свалить вину на водителя - обвинила его в изнасиловании. Не учла только, что в салоне автомобиля установлен видеорегистратор.

В театральную постановку превратила свою поездку в такси подвыпившая жительница Тюмени, таким образом решившая сэкономить 130 рублей за проезд. Вела себя она вызывающе, а под занавес решила свалить вину на водителя — обвинила его в изнасиловании. Не учла только, что в салоне автомобиля установлен видеорегистратор.Инцидент произошел ранним утром 22 марта на улице Карла Маркса. Извозчик доставил женщину к подъездку указанного дома, однако платить она отказалась, а в ответ на замечания начала распускать руки и сыпать оскорблениями, при этом обращалась к мужчине как к представителю женского пола."Ну не знаю! Он типа выпускает меня и при этом не выпускает", — пожаловалась пассажирка оператору таксомоторного парка.К тому моменту водитель уже несколько раз предложил клиентке покинуть салон и не ломать комедию из-за 130 рублей."Ага, прям все бросила и побежала из твоей машины!" — услышал он в ответ вперемежку с оскорблениями.Женщина срывала с водителя шапку, била по голове, а в довершение, когда он завел двигатель, начала копаться в бардачке. Когда же он ее силой вернул на исходную, закинула ноги на переднее кресло и начала кричать "Помогите, насилуют!".На помощь таксисту и начинающей актрисе пришла оказавшаяся поблизости женщина — она уговорила пассажирку покинуть салон, но та напоследок еще раз попыталась поквитаться с несговорчивым мужчиной. В итоге клиентка отправилась домой, а таксист — в полицию, где написал заявление о нападении и порче имущества. В ближайшее время женщине придется объясняться со стражами порядка.Пользователи уже назвали героиню ролика последовательницей и подражательницей инструктора московского фитнес-центра, которая угрожала таксисту расправой и требовала "Вези меня, мразь!". Эти слова буквально за сутки стали мемом, а сама девушка вынуждена была уволиться с работы.