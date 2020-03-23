Жителям старше 65 лет придется соблюдать изоляцию до 14 апреля.

Власти Москвы обязали жителей столицы старше 65 лет, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями, соблюдать домашний режим. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, данная мера вводится в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, и будет действовать с 26 марта по 14 апреля. Обращение градоначальника опубликовано в понедельник, 23 марта, на его сайте.Также прошу пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее — поехать на дачу, — подчеркнул чиновник.Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, представители данной группы граждан получат разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей. Половина этой суммы будет выплачена авансом, а оставшаяся часть — после окончания домашнего режима, если он не нарушался.Кроме того, Собянин обязал операторов связи не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, а также временно отменил взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ, пишет Газета.ру. Обратиться к социальным работникам, которые помогут с доставкой продуктов и лекарств, можно по телефону 8-495-870-45-09.Он также призвал представителей молодого поколения по возможности ограничить общение с пожилыми людьми, отдав предпочтение контактам по телефону или через интернет.Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей, — подчеркнул Собянин.