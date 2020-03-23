Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о поступлении в аптеки российских многоразовых медицинских масок.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил о поступлении в аптеки российских многоразовых медицинских масок. По словам Мантурова, которые приводит пресс-служба министерства, к производству многоразовых и одноразовых масок новые швейные предприятия подключатся практически ежедневно."На полную мощность продолжают работать все производства одноразовых масок", — добавил Мантуров.Регистрационное удостоверение на многоразовые маски было получено несколько дней назад, пишет РИА Новости.Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич рекомендовал носить медицинские маски только уже больным людям. Здоровые люди должны больше внимания уделять дезинфекции рук и лица.Использование лишь одних масок не защитит от коронавирусной инфекции COVID-19. ВОЗ также категорически не рекомендует использовать маски из хлопка или марли.По последним данным, в России зарегистрировано 367 заболевших.