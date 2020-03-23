Россия с 23 марта вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией: в Турцию, Японию, Вьетнам и Таиланд. Также будут осуществляться чартерные рейсы для вывоза россиян. Кроме того, снова ограничивается авиасообщение с Китаем.

Россия вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Так, с нуля часов 23 марта будут ограничены полеты в Турцию (допустимы только рейсы в Стамбул), Японию (только в Токио), Вьетнам (только в Ханой) и Таиланд (Бангкок). Также будут осуществляться чартерные рейсы для вывоза россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграмму Росавиации.Кроме того, с 23 марта снова ограничивается авиасообщение между Россией и Китаем: полеты будут разрешены только по направлению Москва — Пекин.С этого же дня планируется закрыть рейсы не из Москвы в Колумбию, Доминикану, Аргентину, Камбоджу, на Багамы, Кубу и Мальдивы. Будет ограничено и авиасообщение с Индией: с 23 марта разрешены только рейсы из российской столицы в Нью-Дели.Между тем в Кирове тест-система на определение коронавируса дала положительный результат у девушки, которая недавно вернулась из Турции.По сообщению пресс-службы областного правительства, девушка ездила на отдых вместе с матерью и сестрой. По возвращении домой они должны были позвонить на горячую линию министерства здравоохранения Кировской области и отправиться на карантин, но не сделали этого. Более того, из Кирова женщины поехали в город Белая Холуница (в Кировской области) к своим друзьям.Однако местные власти быстро "вычислили" семью, побывавшую за границей, а также ее местонахождение. К ним была отправлена бригада скорой помощи. У женщин, а также членов семьи, в гости к которым они приехали, взяли анализы на коронавирус. Результат оказался положительным только у одной из сестер. Тем не менее обе семьи в полном составе отправились в инфекционную клиническую больницу Кирова: девушка с коронавирусом — для лечения, остальные — для наблюдения, пишет РИА.Всего в Кировской области зафиксировано пять подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В Турции же врачи выявили 947 случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в стране скончались 12 пациентов, все они — пожилые люди. Всего в Турции зарегистрирована 21 смерть, вызванная COVID-19, добавляет "Интерфакс".