В Екатеринбурге на турнире претендентов FIDE стартовал пятый тур. Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко, играя белыми фигурами, разошелся миром с представителем Франции Максимом Вашье-Лагравом. Встреча завершилась на 33-м ходу.

В Екатеринбурге на турнире претендентов FIDE стартовал пятый тур. Российский гроссмейстер Кирилл Алексеенко, играя белыми фигурами, разошелся миром с представителем Франции Максимом Вашье-Лагравом. Встреча завершилась на 33-м ходу.Таким образом, россиянин имеет в своем активе четыре ничьи и одно поражение. Алексеенко набрал после пяти туров два очка.В настоящий момент на соревнованиях в Екатеринбурге свои партии играют еще два российских шахматиста – Александр Грищук и Ян Непомнящий. Первый встречается с китайцем Дин Лижэнем, а второй – с еще одним представителем Китая Ван Хао.