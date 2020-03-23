Оба автобуса, попавшие в дорожную аварию в Тамбовской области, выполняли регулярные рейсы, транспортные компании, которым они принадлежат, имеют необходимые лицензии на перевозку, сообщает пресс-служба Ространснадзора.

Оба автобуса, попавшие в дорожную аварию в Тамбовской области, выполняли регулярные рейсы, транспортные компании, которым они принадлежат, имеют необходимые лицензии на перевозку, сообщает пресс-служба Ространснадзора.ДТП произошло утром в воскресенье, 22 марта, на трассе Р-22 "Каспий" в Жердевском районе Тамбовской области. Два пассажирских рейсовых автобуса, следовавшие по маршрутам Москва — Волгоград и Москва — Саратов, ехали в одном направлении. В какой-то момент один автобус нагнал другой и врезался, машины разлетелись по обочинам, упали в кювет и опрокинулись. В результате погибли два человека, 18 получили различные травмы. Всех пострадавших отвезли в Уваровскую районную больницу, трое находятся в реанимации.В одном автобусе ехали 17 пассажиров и два водителя, во втором — 21 пассажир и два водителя. Все пострадавшие находились в одном автобусе, они жители Волгоградской области, пишет ТАСС.По предварительным данным, причиной аварии могли стать плохие погодные условия. По факту ДТП проверку проводит прокуратура.