Акция направлена на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В рамках пропагандистской кампании «Безопасный переход» сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Собинскому району вместе с юными инспекторами дорожного движения Собинкой школы № 1 провели мероприятие «Дорога без опасности».Акция направлена на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.Пешим участникам дорожного движения автоинспекторы давали советы по безопасному переходу проезжей части, а водителям напоминали правила проезда пешеходных переходов.Часто пешеходы выходят на проезжую часть, не оценив расстояние до приближающихся автомобилей и прежде, чем убедятся, что переход будет для них безопасен. Многие пешеходы ошибочно считают, что инспекторы дорожно-патрульной службы не могут привлечь их за нарушение Правил дорожного движения.Ответственность за нарушения правил дорожного движения пешеходами предусмотрена ч. 1 ст. 12.29 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях». Пренебрегающим данными правилами ждёт предупреждение или штраф в размере 500 рублей.