Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев призвал болельщиков соблюдать ряд правил и не впадать в панику в связи из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев призвал болельщиков соблюдать ряд правил и не впадать в панику в связи из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19."Дорогие болельщики, армейцы. Как и вы все, мы очень скучаем без футбола, но с пониманием относимся к данной ситуации. Здоровье – главнее всего, – заявил Дзагоев. – В связи с этим нужно соблюдать все правила: чаще мыть руки, ограничить себя в посещении общественных мест, без рукопожатий, без поцелуев. Со всей серьезностью, но не впадать в панику. Удачи", – подытожил футболист.Обращение Дзаги