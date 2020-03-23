Потерпевший рассказал, что неизвестные, повредив окно, проникли внутрь дома в поселении Рязановское, откуда похитили принадлежащее ему имущество...

«Оперуполномоченные Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве и УВД по ТиНАО задержали двоих жителей Подмосковья, подозреваемых в кражах из домовладений на сумму более 1 миллиона рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть отдела полиции поступило заявление о краже имущества из частного домовладения от 52-летнего жителя столицы. Мужчина рассказал, что неизвестные, повредив окно, проникли внутрь дома в поселении Рязановское, откуда похитили принадлежащее ему имущество. Сумма ущерба составила более 850 тысяч рублей.В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий на следующий день оперативникам уголовного розыска удалось установить и задержать подозреваемых на территории Домодедовского района. Ими оказались 26-летний и 24-летний жители Подмосковья. Также установлена причастность задержанных к ранее совершенному аналогичному противоправному деянию на территории того же поселения. Тогда сумма ущерба составила более 340 тысяч рублей.Установлено, что целью злоумышленников становились денежные средства, ювелирные изделия, одежда и обувь, а также другие дорогостоящие предметы быта. В ходе обысков по месту проживания задержанных оперативниками была изъята часть похищенного имущества. Остальным злоумышленники успели распорядиться по своему усмотрению.По данным фактам следственным отделом МО МВД России «Щербинский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников и дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79