Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал желание футболиста Сочи Александра Кокорина вернуться в национальную команду. По его мнению, у 29-летнего нападающего есть шансы на возвращение.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал желание футболиста "Сочи" Александра Кокорина вернуться в национальную команду. По его мнению, у 29-летнего нападающего есть шансы на возвращение."Хорошо, что Александр мечтает вернуться в сборную. Но надо помнить, что последние три года мы обходились без него. Ему необходимо доказывать, что он нам нужен. Есть ли шанс вернуться? Команда есть команда. Если Александр будет нужен, мы всегда к нему обратимся", – цитирует Черчесова Sportbox.ru.Напомним, что после выхода из тюрьмы Александр Кокорин перешел на правах аренды из "Зенита" в "Сочи". Форвард провел за черноморскую команду четыре игры, в которых забил три мяча.