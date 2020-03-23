Мужчина сообщил, что из салона принадлежащей ему иномарки, неизвестный похитил рюкзак...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО задержали мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля.В полицию с заявлением о краже обратился 35-летний москвич. Мужчина сообщил, что из салона принадлежащей ему иномарки, припаркованной в Трехпрудном переулке, неизвестный похитил рюкзак, в котором находились денежные средства, а также личные документы. Материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Камчатской улице задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний приезжий из ближнего зарубежья. У злоумышленника изъята часть похищенного имущества и документов.Следственной частью СУ УВД по ЦАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60