Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел провел во Всехсвятском храме Минска богослужение, посвященное эпидемии коронавируса в Беларуси и мире. Затем ..

Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел провел во Всехсвятском храме Минска богослужение, посвященное эпидемии коронавируса в Беларуси и мире. Затем Патриарший экзарх всея Беларуси совершил воздушный крестный ход над столицей страны и с высоты птичьего полета окропил город святой водой, передает .Во время полета митрополит и сопровождавшие его священнослужители взывали к высшим силам с просьбой защитить Беларусь от губительного поветрия. Кроме того, они осенили Минск крестом и иконой Божией Матери Державной.Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст православной молитвы от коронавируса. Примечательно, что само слово "коронавирус" в ней не употребляется.18 Мар 2020 в 5:16 PDT