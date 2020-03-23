Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел провел во Всехсвятском храме богослужение, посвященное эпидемии коронавируса. Затем он совершил воздушный ..

Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел провел во Всехсвятском храме богослужение, посвященное эпидемии коронавируса. Затем он совершил воздушный крестный ход над Минском и с высоты птичьего полета окропил город святой водой, передает .Митрополит и сопровождавшие его священнослужители взывали к высшим силам с просьбой защитить Белоруссию от губительного поветрия. Кроме того, они осенили Минск крестом и иконой Божией Матери Державной.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил текст православной молитвы от коронавируса. Примечательно, что слово "коронавирус" в ней не употребляется.18 Мар 2020 в 5:16 PDT