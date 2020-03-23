Футбольный арбитр Михаил Вилков, работающий на матчах российской премьер-лиги с 2009 года, избран новым президентом Федерации футбола Нижнего Новгорода, об этом сообщает пресс-служба организации во Вконтакте.

Футбольный арбитр Михаил Вилков, работающий на матчах чемпионата России с 2009 года, избран новым президентом Федерации футбола Нижнего Новгорода, об этом сообщает пресс-служба организации во "Вконтакте".Вилков избран единогласным решением на отчетно-выборной конференции в Фоке "Мещерский". Вместе с Михаилом в состав исполкома федерации вошли бывшие судьи Илья Минц, Михаил Белов, Артур Камальдинов, Анатолий Верхнев, а также Егор Егоров.Напомним, в воскресенье, 15 марта, бригада арбитров во главе с Вилковым обслужила центральный матч 22-го тура российской премьер-лиги "Ростов" – "Локомотив", встреча завершилась победой железнодорожников со счетом 3:1.