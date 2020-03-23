В словаре английского сленга Urban Dictionary появился термин Covidiot - поясняется, что он обозначает как паникующих из-за эпидемии коронавируса, так и игнорирующих предписанные меры предосторожности. Слово, как нетрудно догадаться, образовано от слияния названия короновируса COVID-19 и слова идиот.

В словаре английского сленга Urban Dictionary появился термин Covidiot — поясняется, что он обозначает как паникующих из-за эпидемии коронавируса, так и игнорирующих предписанные меры предосторожности. Слово, как нетрудно догадаться, образовано от слияния названия короновируса COVID-19 и слова "идиот".Предлагается именовать так людей, игнорирующих меры предосторожности в период пандемии, либо паникеров, скупающих различные товары.Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире уже заразились более 319 тысяч человек, более 13600 человек умерло (данные ресурса Worldometer). В России за последние сутки зарегистрирован 61 новый случай коронавирусной инфекции в шести регионах. Всего на сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 367 заболевших и 16 выздоровевших, умерших от последствий этой инфекции у нас нет.