На шахматном турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге, завершился пятый тур. В партии между россиянином Александром Грищуком и китайцем Дин Лижэнем никому из гроссмейстеров не удалось добиться победы. Соперники на 54-м ходу согласились на ничью.

На шахматном турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге, завершился пятый тур. В партии между россиянином Александром Грищуком и китайцем Дин Лижэнем никому из гроссмейстеров не удалось добиться победы. Соперники на 54-м ходу согласились на ничью.Российский шахматист играл белыми фигурами. Для него это уже пятый ничейный исход на турнире. После пяти туров он набрал 2,5 очка и вместе с Ван Хао из Китая и американцем Фабиано Каруаной делит третье место.Лидером турнира является россиянин Ян Непомнящий. В его активе 3,5 очка. Следом за ним расположился представитель Франции Максим Вашье-Лаграв (3 балла). Соотечественник Непомнящего Кирилл Алексеенко, голландец Аниш Гири и китаец Дин Лижэнь, набрав по два балла, замыкают турнирную таблицу.Напомним, что турнир претендентов завершится 3 апреля. Его победитель сразится за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии.