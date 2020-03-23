Лишь один серьезный конструктивный недостаток смог найти американский журнал The National Interest у российского стратегического бомбардировщика Ту-160. Речь идет о том, что этот сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла не использует стелс-технологии.

Лишь один серьезный конструктивный недостаток смог найти американский журнал The National Interest у российского стратегического бомбардировщика Ту-160. Речь идет о том, что этот сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла не использует стелс-технологии.Во всем остальном Ту-160 — "самый-самый", пишет обозреватель издания Калеб Ларсон. Это самый быстрый, самый большой и самый тяжелый из когда-либо построенных бомбардировщиков. Он обладает колоссальной грузоподъемностью и способен нести "ошеломляющее" количество обычного или ядерного вооружения.К тому же сейчас в России работают над модернизацией Ту-160 — их оснастят улучшенными двигателями и авионикой. Передача в войска модернизированных Ту-160М начнется в 2021 году.Тем временем стратегическая авиация США находится в глубоком кризисе, передает РИА Новости. Главные проблемы — устаревший авиапарк, на обновление которого необходимы миллиарды долларов, и критическая нехватка тяжелых бомбардировщиков.США в последние годы сосредоточились на развитии своих Военно-морских сил — в частности, подводного флота. Планируется масштабное сокращение уже имеющегося парка самолетов: предполагается оставить всего 140 дальних и стратегических бомбардировщиков, которых у США в начале 1990-х было около 400.Основой стратегической авиации США до сих пор остаются бомбардировщики B-52 Stratofortress родом из середины прошлого века, имеющих на вооружении крылатые ракеты и бомбы, разработанные еще в 1970-е. Серийное производство B-52 завершилось в 1962 году.Несколько таких бомбардировщиков, уже основательно изношенных, США перебросили в Европу в рамках борьбы с так называемой "русской угрозой". Их регулярно задействуют в учениях — "стратеги" Пентагона летают над Черным и Балтийским морями, часто испытывая технические проблемы, нередко нарушающие планы маневров.