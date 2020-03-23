Десантно-штурмовые катера украинской разработки типа Кентавр представляют собой достойный ответ ВМС Украины большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Об этом заявлено в материале телерадиостудии Бриз украинского Минобороны.

Десантно-штурмовые катера украинской разработки типа "Кентавр" представляют собой "достойный ответ" ВМС Украины большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ. Об этом заявлено в материале телерадиостудии "Бриз" украинского Минобороны.Приводятся данные о том, что скорость "Кентавров" достигает 30 узлов, вооружены они среди прочего блоками неуправляемых ракет С-8 и вмещают 36 десантников. В сюжете заявляется, что такие характеристики полностью устраивают командование украинских ВМС "а главное, являются достойным ответом устаревшим БДК Черноморского флота России, которые намного медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс".Катера проекта "Кентавр" водоизмещением 55 тонн производятся на киевском заводе "Кузница на Рыбальском", принадлежавшем до 2018 года экс-президенту Украины Петру Порошенко, передает РИА Новости. Уже построены и проходят испытания два катера, третий находится на этапе постройки. В дополнение к блокам неуправляемых ракет они вооружены двумя боевыми модулями с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами.В декабре прошлого года о своих впечатлениях от катеров типа "Кентавр" рассказал военный эксперт, руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут. "Был на них. Печаль, боль, разочарование", — отметил он.В составе Черноморского флота РФ находятся семь больших десантных кораблей: три корабля проекта 1171 и четыре – проекта 775. Нормальное водоизмещение БДК проекта 1171 составляет 3400 тонн, они могут перевозить до 20 танков или 45 бронетранспортеров и 300-400 человек десанта. БДК проекта 775 могут перевозить до 12 единиц бронетехники и 340 десантников, их нормальное водоизмещение — 3450 тонн.