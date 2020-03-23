ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мантрова Юрия Николаевича 1966 года рождения...

ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Мантрова Юрия Николаевича 1966 года рождения, местонахождение которого неизвестно с ноября 2019 года. По имеющейся информации 2.11.2019 года мужчина приобрел билет на автобус, следующий из г. Владимира в г. Кострому.Приметы: на вид 55-60 лет, рост 186 см, волосы короткие седые, нормального телосложения.Особые приметы: на запястье левой руки татуировка в виде системы координат, под ребрами справа несколько следов от операции.Одежда: брюки и ботинки черного цвета, свитер темно-серого цвета, рубашка голубого цвета, темная куртка.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495) 709-26-02, 8(495) 709-10-00 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18