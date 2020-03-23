ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Мусатовой Натальи Игоревны 1974 года рождения...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшей без вести Мусатовой Натальи Игоревны 1974 года рождения, местонахождение которой неизвестно с ноября 2006 года.Приметы: на вид 30 лет, рост 160 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы прямые черные, нос прямой.Одежда: джинсы синего цвета, куртка синего цвета, кофта черного цвета, туфли кожаные черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (495) 965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).