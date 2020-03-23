ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Потапова Алексея Максимовича...

ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Потапова Алексея Максимовича, 1932 года рождения, местонахождение которого неизвестно с ноября 2003 года.Приметы: на вид 71 год, рост 164 см, худощавого телосложения, лицо ромбовидное, глаза карие, волосы прямые.Одежда: шапка темно-синяя, спортивная куртка черная, брюки темные, свитер темно-синий с узором, полуботинки темные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 965-55-19 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73