В Башкирии менеджер банка похитила более 21,7 миллиона рублей. Злоумышленницу приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии, передает . Как удалось установить следователям, женщина брала в долг у ..

В Башкирии менеджер банка похитила более 21,7 миллиона рублей. Злоумышленницу приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии, передает .Как удалось установить следователям, женщина брала в долг у друзей, взамен обещая помочь им в покупке ценных бумаг. Кроме того, менеджер предлагала клиентам взять кредит и просила деньги "для дальнейшей передачи в долг под высокие проценты предпринимателям". Полученные средства она тратила на себя, сообщает "".