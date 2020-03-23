В Черногории полицейские задержали гражданку России, подозреваемую в распространении ложных сообщений о пандемии коронавируса COVID-19. Правоохранители передали уголовное дело в ..

В Черногории полицейские задержали гражданку России, подозреваемую в распространении ложных сообщений о пандемии коронавируса COVID-19. Правоохранители передали уголовное дело в прокуратуру.Как сообщает , россиянка написала в социальных сетях, что опасную инфекцию подхватили около тысячи людей в Черногории. По ее словам, сотрудники отеля Avala заразились коронавирусом и были госпитализированы. Женщина допустила, что страну ожидает такой же сценарий, как в Италии.