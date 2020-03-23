Он сказал, что купил запрещенные вещества для себя

Двух жителей Гусь-Хрустального обвиняют по нескольким статьям: кража и незаконное хранение наркотиков. По данным пресс-службы регионального УМВД, у одного из молодых людей на улице правоохранители нашли полимерный сверток. Экспертиза показала, что в нем находился один грамм наркотика мамба. Парень признал свою вину, пояснив, что наркотик купил для себя.Также в ходе следствия полицейские установили причастность молодого человека и его знакомого к двум кражам из супермаркетов.Материалы уголовного дела передали в суд.