Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 19- и 23-летнего жителей города Гусь-Хрустальный. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 158 УК РФ (попытка кражи) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Один из фигурантов был задержан при проведении оперативных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков. При личном досмотре оперативники изъяли полимерный сверток с запрещенным веществом внутри.Результатами проведенного впоследствии химического исследования подтверждено, что в пакете находилось наркотическое средство «мамба» общей массой 1,07 грамма.Обвиняемый признал свою вину, пояснив, что наркотическое вещество приобрел для личного потребления.Также в ходе следствия полицейские установили причастность фигуранта и его знакомого к двум фактам хищения имущества из супермаркета в городе Гусь-Хрустальный.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.